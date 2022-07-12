分科測驗7/27寄成績通知單 8/12公布分發錄取名單

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111學年度分科測驗12日舉行第2天考試，許多考生在考完最後科目公民與社會後離開試場，有人離開時向眾人比YA，神情輕鬆。中央社記者鄭清元攝 111年7月12日

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（中央社記者許秩維台北12日電）111學年度分科測驗今天下午考完，大考中心將於7月27日公布成績並寄發成績通知單，分科測驗成績可用於報名大學分發入學招生管道。

111學年度分科測驗訂於7月11日、12日舉行，約2.9萬人報考；分科測驗包含7考科，11日考物理、化學、數學甲、生物共4科，12日考歷史、地理、公民與社會共3科。

大學入學考試中心預計7月27日公布分科測驗成績並寄發成績通知單，分科測驗為60級分制，成績通知單將包含考生分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計的成績（學測原為15級分制，使用於分發入學管道時將轉換為60級分制），考生報考學測的所有考科成績會以60級分制呈現。

大考中心也會於7月27日當天公布分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科的頂標、前標、均標、後標、底標5項成績標準。

大學考試入學分發委員會預計7月27日公布大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，7月30日至8月2日開放登記志願，8月12日公布大學分發入學錄取名單。（編輯：陳仁華）1110712