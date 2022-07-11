更多編輯台推薦新聞：
日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄
運動

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄
運動

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
分科測驗
首頁 / 生活

分科測驗數甲考積分基礎「黎曼和」 恐考倒學生

2022/7/11 18:24（7/11 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111學年度分科測驗數學甲，第12到14題考了積分的基礎觀念「黎曼和」。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
111學年度分科測驗數學甲，第12到14題考了積分的基礎觀念「黎曼和」。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）111學年度分科測驗數學甲，考了積分的基礎「黎曼和」，補教擔心許多教師根本跳過沒認真教，全中教解題團隊也認為，能完整表達的學生應該不多，恐會出現一群受到驚嚇的考生。

今年是108課綱命題、指定科目考試轉型為分科測驗的第一年，台北市補習教育事業協會邀請多名補教老師分析數學甲考題，預估頂標約62分（百分制）、前標52分、均標40分，較去年指考數甲略降。

補教老師林名揚會後受訪表示，今年題目並不難，但題數多了4題，在時間不變的情況下，恐怕學生會寫不完。且今年考題非常「108課綱」，重考生如果沒有去瞭解新課綱下單元重點的改變，恐怕比較吃虧。

林名揚舉例，第12到14題考了積分的基礎觀念「黎曼和」，這在舊課綱根本不會有人理，老師頂多就是帶過、直接講結果，很少會認真講解觀念的推演過程。即便在108課綱下的教學，因高三上學期要一邊總複習、一邊教微積分，恐怕也很少老師會細講。

林名揚指出，「黎曼和」是德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）從馬車遇到水坑、用木板填補凹凸不平的坑洞獲得靈感，將不規則圖形切成一條條的小長條，進而估算整體的面積。牛頓（Isaac Newton）後來以黎曼和為基礎，進而發展出「積分」。

林名揚表示，由於「黎曼和」的計算量非常大，高三上教學時間相當壓縮，恐怕每10個老師中，只有1個會慢慢地教。分科測驗第一年就考出來，可引導高中教學更加重視基本概念的來源和推演，符合108課綱要求學生多操作、而非直接記結果的精神。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，第12到14題是切片積分求體積的應用，過去幾乎未曾出現過求體積的題目，且還須搭配「黎曼和」的式子，能完整表達的同學應該不多。

全中教指出，今年學測數學A的難度，已經讓許多學生對數學產生陰影，分科測驗數甲考題出爐後，恐怕又會出現一群受到驚嚇的考生。

全國教師會解題團隊則認為，這份試題特色是回歸學科本質，題組引導脈絡明顯，鼓勵精熟數學語言，整體難易度適中，符合108課綱，預估分數可能較去年上升。（編輯：張雅淨）1110711

延伸閱讀
分科測驗首日考物化數甲生 答題卷增考生簽名欄分科測驗化學多4頁 補教：閱讀量大、難度稍高補教：分科測驗物理近史上最難 拉格朗日點入題分科測驗數甲破題明確 熟課本觀念拿基本分不難78確診生考分科測驗數甲 3考生外出用餐體溫超標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
分科測驗生物重圖表擷取資訊 閱讀能力差恐吃虧