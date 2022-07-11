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分科測驗數甲 考生：難易度中間偏難

2022/7/11 17:51
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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）111學年度分科測驗，第3節考數學甲，考生普遍認為，今年整份試卷多為跨章節整合題目，對於數學概念須融會貫通，才能順利作答，與歷屆試題相比「中間偏難」。

大學入學考試中心辦理的111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第3節考數學甲，新竹女中鄭姓考生表示，有感這次數學考題有些複雜，且多為跨章節的整合題目，如包含代數、幾何、分析等，在回答時必須概念清楚，對她來說，今年試題比起歷屆試題，難易度是「中間偏難」。

新竹女中游姓考生認為，在單選題部分，大多為基本觀念，但是在今年的手寫題部分滿複雜，需要證明函數、微積分等，以她來說，在「數學甲」考試，可能在手寫部分，扣分會比較多。

國立新竹科學園區實驗高級中等學校（竹科實中）林姓考生說，今年的題目與歷屆考題難易度差不多，整份試卷他能在時間內完成，並來回檢查2次，而這次的題目是他在課本習題中常見內容，重點考的是概念，不過，有感覺手寫題目變多。（編輯：李錫璋）1110711

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