分科測驗首日考物化數甲生 答題卷增考生簽名欄

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（中央社記者許秩維台北11日電）分科測驗今天舉行第1天考試，考科為物理、化學、數學甲、生物，大考中心提醒，答題卷新增考生簽名欄，未於欄位簽名者，將扣減1級分。

111學年度分科測驗訂於7月11日、12日舉行，約2.9萬人報考；分科測驗包含7考科，11日考物理、化學、數學甲、生物等4科，12日考歷史、地理、公民與社會等3科，各科考試時間均為80分鐘，考生可自由選考。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大學入學考試中心採高規格防疫，包括全面配戴口罩、進考（分）區量體溫、不開放一般生親友陪考、考試節間以在原試場原座位休息為原則、午餐使用隔板、考生進試場消毒雙手等。

考生進入考（分）區時，須出示分科測驗的入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等），並配合戴口罩、量體溫。

大考中心提醒，分科測驗答題卷新增核對應試號碼劃記欄與考生簽名欄位，考試開始鈴響前，考生應目視核對答題卷上的應試號碼、姓名和座位標示單是否相符，但不得翻閱試題本與答題卷，也不能劃記、書寫、作答等。

考試開始鈴響後，考生可於確認應試號碼欄位劃記，並於「確認後考生簽名」欄位以2B軟心鉛筆或黑色墨水筆用正楷簽名，未簽名者，將依違規處理辦法扣該節1級分。

大考中心指出，居家檢疫、居家隔離和自主防疫的考生，將安排於一般考（分）區的隔離試場應試；至於輕症或無症狀的確診居家照護考生，則會另設居家照護考（分）區提供應試。（編輯：蔡佳敏）1110711