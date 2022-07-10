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分科測驗129名確診生應考 14縣市設居家照護試場

2022/7/10 14:39
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（中央社記者許秩維台北10日電）分科測驗將於7月11、12日登場，大考中心截至今天中午統計，有14縣市將啟用獨立的居家照護試場，提供129名輕症或無症狀的確診考生應考。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，111學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，11日考物理、化學、數學甲、生物等4科，12日考歷史、地理、公民與社會等3科，各科考試時間均為80分鐘，學生可自由選考。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），大考中心表示，分科測驗每間試場考生數降至36人，111學年度分科測驗總計2萬9086人報名，編配於29個考區、41個分區學校、859個試場（不含隔離及居家照護試場）應考。

大考中心指出，居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生將安排於一般考（分）區的隔離試場應試，並針對輕症或無症狀的確診考生另設居家照護考（分）區；截至今天中午12時統計，有75名居隔或自主防疫考生將啟用隔離試場應試，另有129名確診生，將啟用14縣市的獨立居家照護試場應試。

分科測驗成績可用於報名大學分發入學管道，大學考試入學分發委員會預計7月27日公布分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、最低登記標準表，7月30日至8月2日開放網路登記志願，8月12日公布分發結果。（編輯：管中維）1110710

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