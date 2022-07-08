大學分科測驗日 新北3校考場部分路段開放臨停

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市政府交通局今天表示，111學年度大學分科測驗將於7月11、12日舉行，因應COVID-19防疫，不開放家長陪考；新北市有3所學校考場周邊紅線開放，供家長臨停接送考生應試。

交通局發布新聞稿指出，考量有些考生不熟悉考場路況或因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，需要接送，除板橋高中、華僑高中等考場周邊不開放紅線臨停外，新莊高中的中平路、新北高中的三信路、錦和高中的錦和路等3校考場周邊部分路段紅線開放臨時停車。

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交通局表示，3校考場周邊部分路段紅線開放臨時停車，但提醒民眾路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。另外，人行道也開放機慢車臨時停車，但以斜向停放1列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間。

交通局指出，各考場臨近捷運站或公車站，籲請考生與家屬多搭乘大眾運輸前往考場，家長於臨停接送時仍應注意保持社交距離與遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通安全與順暢。（編輯：戴光育）1110708