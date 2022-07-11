78確診生考分科測驗數甲 3考生外出用餐體溫超標

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（中央社記者許秩維台北11日電）今天是分科測驗第1天，大考中心表示，數甲有78名輕症或無症狀確診考生到考；另有3名考生中午外出用餐後，返回試場時體溫過高，改移到防疫試場應試。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第3節考數學甲，大學入學考試中心於考後舉行線上記者會，說明數甲試務；數甲有1萬8548人報考，實際到考人數1萬7137人，缺考率7.61%，比110學年指考數甲略低。

大學入學考試中心主任周兆民表示，數甲是今年分科測驗最多人選考的科目，輕症或無症狀確診考生也是目前最多的1科，應到81人，實到78人；居隔、居檢、自主防疫等考生應到80人，實到77人，啟用36間隔離試場。

防疫試場部分，周兆民提到，上午啟用3間防疫試場，提供3名體溫過高的考生應試；下午數甲考試時，增開1間防疫試場，合計啟用4間防疫試場，考生人數從上午3名增為下午6名，新增的3人均是中午外出用餐後，返回試場時量到體溫過高，因此改安排至防疫試場應試。

今年分科測驗答題卷新增考生簽名欄位，未於欄位簽名者，將扣減1級分。

周兆民指出，目前尚未接獲考生未於簽名欄位簽名的通報；由於隔離試場和居家照護試場使用備用答題卷且上面沒有應試號碼和姓名，因此事前皆以電話聯繫在這兩類試場應試的考生，提醒要在備用答題卷上簽名，並核對座位標示單上的姓名是否正確。（編輯：陳清芳）1110711