分科測驗化學生活題比重增 耳溫槍抗生素入題

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（中央社記者許秩維台北11日電）分科測驗今天第2節考化學，今年圖表題與推理題比例大幅增加，生活相關題型比重也提高，如耳溫槍、抗生素開發、瘧疾藥物結構分析等，有助於連結化學知識與生活。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第2節考化學，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中化學科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心提供的資料，入闈協助審題的高中教師認為，化學科取材多元，除了基本題，也重視課本知識應用，如耳溫槍量測、抗生素結構、循環經濟與廢鉛蓄電池回收再生、奎寧藥物結構等，與生活議題相扣。

試題特色方面，審題教師指出，今年試題著重觀念，計算題偏少且計算不難，有的還提供計算公式，代表考生無須強記，能理解並應用才是重點；實驗題包含知識內容和邏輯推理，如有機物萃取技術、探討實驗誤差來源等，提醒學生在實驗過程中要重視數據分析，以及數據的正確和合理性。

建國中學教師趙君傑表示，今年化學試題中間偏難，素養題型比例提高，學生須運用所學，進行分析與推理，且要細心謹慎，才可順利作答；今年圖表及推理題大幅增加，考驗學生解讀圖表和分析推理的能力；雖然課本實驗內容較少，但實驗探究題型比例則比去年提高。

試題特色方面，趙君傑提到，今年生活相關題型比重提高，如氣體吸附、耳溫槍、抗生素開發、金屬腐蝕抑制劑、重金屬的回收再利用、瘧疾藥物的結構分析等15題，有助學生關注化學與生活的連結，將所學的化學知識運用在生活中。

北一女中教師吳淑芳指出，今年素養題和情境題增加，同時強調探究實作，符合新課綱精神；雖然今年考題沒有特別難的觀念，但與往年指考平鋪直敘的題型不同，今年考生必須適應情境、實驗數據或圖表分析等新題型。（編輯：管中維）1110711