更多編輯台推薦新聞：
楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄
運動

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交
國際

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土新增2例BA.5 男子法國返台 父母接機確診
首頁 / 生活
分科測驗
首頁 / 生活

分科測驗化學生活題比重增 耳溫槍抗生素入題

2022/7/11 14:16（7/11 14:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111學年度分科測驗訂於11日、12日舉行，約2.9萬人報考，第一天考試考科為物理、化學、數學甲、生物。考生一早帶著證件前往台北市師大附中考場應考。中央社記者徐肇昌攝 111年7月11日
111學年度分科測驗訂於11日、12日舉行，約2.9萬人報考，第一天考試考科為物理、化學、數學甲、生物。考生一早帶著證件前往台北市師大附中考場應考。中央社記者徐肇昌攝 111年7月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北11日電）分科測驗今天第2節考化學，今年圖表題與推理題比例大幅增加，生活相關題型比重也提高，如耳溫槍、抗生素開發、瘧疾藥物結構分析等，有助於連結化學知識與生活。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第2節考化學，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中化學科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心提供的資料，入闈協助審題的高中教師認為，化學科取材多元，除了基本題，也重視課本知識應用，如耳溫槍量測、抗生素結構、循環經濟與廢鉛蓄電池回收再生、奎寧藥物結構等，與生活議題相扣。

試題特色方面，審題教師指出，今年試題著重觀念，計算題偏少且計算不難，有的還提供計算公式，代表考生無須強記，能理解並應用才是重點；實驗題包含知識內容和邏輯推理，如有機物萃取技術、探討實驗誤差來源等，提醒學生在實驗過程中要重視數據分析，以及數據的正確和合理性。

建國中學教師趙君傑表示，今年化學試題中間偏難，素養題型比例提高，學生須運用所學，進行分析與推理，且要細心謹慎，才可順利作答；今年圖表及推理題大幅增加，考驗學生解讀圖表和分析推理的能力；雖然課本實驗內容較少，但實驗探究題型比例則比去年提高。

試題特色方面，趙君傑提到，今年生活相關題型比重提高，如氣體吸附、耳溫槍、抗生素開發、金屬腐蝕抑制劑、重金屬的回收再利用、瘧疾藥物的結構分析等15題，有助學生關注化學與生活的連結，將所學的化學知識運用在生活中。

北一女中教師吳淑芳指出，今年素養題和情境題增加，同時強調探究實作，符合新課綱精神；雖然今年考題沒有特別難的觀念，但與往年指考平鋪直敘的題型不同，今年考生必須適應情境、實驗數據或圖表分析等新題型。（編輯：管中維）1110711

延伸閱讀
分科測驗物理考防疫隔板 計算題多整體偏難招聯會常委會決議 114學年度分科測驗恢復考數乙補教：分發入學缺額恐破萬 前段校系競爭仍激烈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
補教：分科測驗物理近史上最難 拉格朗日點入題