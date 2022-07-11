分科測驗143名確診考生 首日新增2人快篩陽性

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（中央社記者許秩維台北11日電）今天是分科測驗首日，大考中心截至下午3時統計，共143名輕症或無症狀確診COVID-19考生，以數甲78人到考最多，上午有2名考生快篩陽性，先移往居家照護試場應試。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第4節考生物，大學入學考試中心於考後舉行線上記者會，說明生物試務，生物有1萬966人報考，實際到考人數9930人，缺考率9.45%，比110學年度指考生物略降。

大學入學考試中心主任周兆民表示，輕症或無症狀確診考生皆安排於居家照護考（分）區應試，生物科應到47人，實到43人；居隔、居檢、自主防疫等考生應到41人，實到38人，啟用25間隔離試場；還有4名考生體溫過高，啟用3間防疫試場應試。

根據大考中心資料顯示，截至今天下午3時，經系統勾稽的資料，分科測驗共有143名輕症或無症狀確診考生，今天以數甲81人報考、實到78人最多。

周兆民提到，今天上午雖有2名考生自主快篩陽性，但因未經視訊看診或到醫院就診，系統還未列為確診考生，為確保相關考生和試務人員安全，因此先將快篩陽性的2名考生移往同縣市的居家照護考（分）區應試。（編輯：張雅淨）1110711