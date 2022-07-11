分科測驗生物科 考生：難度不高答題順暢

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）大學入學分科測驗考試今天最後一節考生物，考生普遍認為題目不難，整體作答順暢，其中，閱讀題文字量雖較多，但只要耐心仔細看、思考後答題，順利拿分並非難事。

111學年度分科測驗考試今天進行第1天考試，下午最後一節考生物科，在國立聯合大學考場有部分考生提早完成作答交卷，其中李姓考生指出，今年題目並不難，儘管閱讀題文本較長，但其實「耐心讀題，答案就在題目裡」，感覺上「比平日學校段考簡單」。

董姓考生表示，考題中不乏與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關時事題，以及胰島素、DNA、RNA相關等生活題型，都在預料之中，整體答題，得心應手「意外得順」。

劉姓考生認為，今年題目比去年簡單，閱讀題雖然文字量較大，有的圖表、數據需要時間消化，但只要仔細反覆思考，就能推敲出答案。

也有朱姓考生表示，今年考題重點分布還算平均，植物學、分子生物及動物學都有入題，基本上講義、課本內容讀熟，順利拿分並非難事，整份試卷寫完時間都算充裕。（編輯：李錫璋）1110711