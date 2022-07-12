分科測驗第2天考歷地公 進試場手機應完全關機

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（中央社記者許秩維台北12日電）分科測驗今天舉行第2天考試，考科為歷史、地理、公民與社會。大考中心提醒，考生進試場就座前，應取下穿戴式裝置，並將放在臨時置物區的手機完全關機。

111學年度分科測驗訂於7月11日、12日舉行，約2.9萬人報考；分科測驗包含7考科，11日考物理、化學、數學甲、生物等4科，12日考歷史、地理、公民與社會等3科，各科考試時間均為80分鐘，考生可自由選考。

為配合防疫，大學入學考試中心指出，考生進考（分）區須戴口罩、量體溫，並出示分科測驗入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等）；考試節間以在原試場原座位休息為原則、中午在試場內用餐使用隔板。

大考中心表示，居家檢疫、居家隔離和自主防疫的考生，將安排於一般考（分）區的隔離試場應試；輕症或無症狀的確診居家照護考生，會另設居家照護考（分）區提供應試；考試當天量到體溫過高的考生，則安排防疫試場應試。

分科測驗答題卷新增核對應試號碼劃記欄與考生簽名欄位，大考中心提醒，考試開始鈴響前，考生可先目視核對答題卷上的應試號碼、姓名和座位標示單是否相符；考試開始鈴響後，於「確認後考生簽名」欄位以2B軟心鉛筆或黑色墨水筆用正楷簽名，未簽名者，將扣該節1級分。

考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能均已關閉，取下穿戴式裝置（如智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環、耳機等），並將放在臨時置物區的手機完全關機（關電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能）；若考試開始鈴響後，發現考生攜帶的手機未完全關機，將視情節輕重扣分。（編輯：蔡佳敏）1110712