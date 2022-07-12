分科測驗162名確診生 12縣市開居家照護試場

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（中央社記者許秩維台北12日電）今天是分科測驗第2天，根據大考中心最新資料，分科測驗共162名輕症或無症狀確診考生，今天歷史科有12縣市開啟居家照護試場，讓59名輕症或無症狀確診生應試。

111學年度分科測驗今天舉行第2天考試，第1節考歷史，大學入學考試中心於考後舉行線上記者會，說明歷史科試務；歷史科有1萬人4383人報考，實到人數1萬3188人，缺考率8.31%，比110學年度指考歷史科略高。

大學入學考試中心主任周兆民表示，今天有12縣市開啟居家照護試場，提供輕症或無症狀確診考生應試，歷史科應到63人，實到59人；歷史科也開啟44間隔離試場，居隔、居檢、自主防疫等考生應到76人，實際到考73人；另外，也開啟2間防疫試場，提供發燒考生應試。

周兆民提到，根據今天上午勾稽的最新資料，分科測驗共162名輕症或無症狀確診考生，包含昨天2名快篩陽性的考生；今天下午2時20分前，如考生身體有狀況須自主填報者，可直接用電話聯繫大考中心，以協助後續試務安排。（編輯：張芷瑄）1110712