分科測驗歷史中間偏易 明代功過格與現代喜帖對比女性境遇

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分科測驗12日舉行第2天考試，一早有家長陪同孩子來到台北市師大附中考場。中央社記者鄭清元攝 111年7月12日

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（中央社記者許秩維台北12日電）分科測驗今天第1節考歷史，試題中間偏易，可從題幹尋找合適證據答題；今年也考到性別議題，以明代的功過格和1920年台灣女性在喜帖申明不用聘金，對比古今婦女境遇。

111學年度分科測驗今天舉行第2天考試，第1節考歷史，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中歷史科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心提供的資料，入闈協助審題的高中教師認為，歷史試題屬於中間偏易，著重閱讀資料、提取關鍵訊息進行推論和歷史解釋的能力，包含簡述、史料、情境、圖表等題型，但避免過於瑣碎的知識點，主要評鑑學生是否具備帶著走的能力。

試題特色方面，審題教師表示，取材除了政治、軍事、經濟、社會文化等傳統面向，更納入族群、性別、戰爭型態、藝術等多元主題；素材選用也活潑化，例如一手史料、經濟數據、一次大戰受傷士兵的情境圖等；今年試題時空跨度大，從上古時期涵蓋至現代。

審題教師提到，今年特別考到性別議題，呈現古代與現代婦女境遇的對比，第4題以明代的功過格重視的婦女規範，呈現古代婦女處在備受約束與壓抑的處境，第25題則以1920年代台灣女性在喜帖申明不用聘金、不用賀禮等，凸顯現代女性從傳統禮教束縛中有所解放。

分科測驗歷史第4題以明代的功過格重視的婦女規範，呈現古代婦女處在備受約束與壓抑的處境。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

第25題則以1920年代台灣女性在喜帖申明不用聘金、不用賀禮等，凸顯現代女性從傳統禮教束縛中有所解放。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

建國中學教師莊德仁表示，今年試題以基本歷史知識為主，透過簡單的閱讀理解並融入歷史探究方法，測驗學生程度，學生只要有紮實的基礎知識，不難從題幹中找出合適的證據，做出因果推論，判斷正確選項；有些關於性別與族群的題目融入在前3冊題目中，值得肯定。

非選擇題方面，莊德仁指出，今年融入選擇與簡答的混合題型，學生須根據資料，找出關鍵概念，才能正確作答；題型多為資料閱讀題，題幹敘述言簡意賅，有些複雜概念以條列方式呈現，讓學生有較多時間思考判斷，只要有耐心，應該不難答題。1110712

歷史試題