分科測驗生物重圖表擷取資訊 閱讀能力差恐吃虧

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（中央社記者許秩維台北11日電）分科測驗今天第4節考生物，取材涵蓋生活、時事等議題，如血糖調控、新型冠狀病毒特性等，試題也側重閱讀、擷取資訊和判圖，閱讀能力差的考生會很吃力。

111學年度分科測驗今天第1天考試，第4節考生物，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請雙北市高中生物科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心的資料，入闈協助審題的高中教師指出，試題涵蓋生活、時事、生態議題、科學性文章等，如血糖調控、再生醫學、綠肥植物、人面蜘蛛實驗等；試題也融入探究與實作課程，素養導向命題比率也增加，並從以往評量科學知識提升至分析與推理層次。

試題特色方面，審題的高中教師認為，今年試題中間偏難，評量層次走向概念統整，也要求細節清楚，考生除了具備基本概念，也需要閱讀理解、分析思考、邏輯推理、圖表分析等能力，若未能全盤掌握課程內容，不易正確判斷。

建國中學教師劉玉山表示，今年試題難易適中、鑑別度高，考各章節重要概念，題幹長度適中；比較可惜的是跨章節、跨冊考題僅2題，而時事題僅1題，考新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）特性；少數題目敘述條件不足，如第36題B選項缺乏對照，可能不易作答。

試題特色方面，劉玉山提到，今年圖表題共24題，比去年增加4題，除了考核學生需具備各章節的核心知識，還融入分析、歸納、整合及實驗探究能力，尤其側重閱讀、擷取資訊和判圖能力及科學研究方法，閱讀能力差的考生答題可能會很吃力。（編輯：陳清芳）1110711