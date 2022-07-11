分科測驗生物科 補教：連醫科生都寫得很痛苦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度分科測驗生物科，補教老師游夏（圖）11日認為已到研究生等級，學生考起來「非常燒腦」。中央社記者陳至中台北攝 111年7月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）111學年度分科測驗生物科，台北市補教協會認為已到研究生等級，學生考起來「非常燒腦」，連醫科生都寫得很辛苦，預估5標會降3到7分。

今年是108課綱命題、指定科目考試轉型為分科測驗的第一年，台北市補習教育事業協會邀集多名老師分析考題，推估5標依序是79、70、55、38、30（百分制），比去年指考生物科降低3到7分。

補教老師游夏會後受訪表示，今天解題團隊所有人，包括幾名近年考上醫科的學生，都一致感覺這份題目很「燒腦」，寫起來很花時間，每一題都要很小心地看數據和圖形分析，許多選項模稜兩可、語句非常接近，要花很多時間思考。

游夏表示，這份考題很符合108課綱探究與實作精神，常看論文的學生，答題會比較有成就感。但相信多數學生考完會很沒把握，也有很多人會寫不完，唯一慶幸的是手寫題不會太難。

游夏也提到，生物是分科測驗第一天的第4科，學生從早上物理、化學、數甲一路考下來，每一科都很難，考到第4節已經沒什麼體力了，又碰到這麼「不舒服」的題目，厭煩程度可見一斑。

游夏指出，考題取材上相當多元，包括諾貝爾獎獲獎者貢獻於再生醫學的誘導型多功能幹細胞、台灣特有種山椒魚的DNA序列建構、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒特性、接種促進植物生長的根部細菌等。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊認為，分科測驗生物科命題認真，但文字量過大且「為難考生」，恐怕不容易在時間內作答完。

全國教師會解題團隊也認為試題偏難、具有鑑別度，預估分數可能會較去年下降。整份試卷「資訊密度」高，學生需有較佳的閱讀理解能力、科學素養，才能拿到高分。（編輯：張雅淨）1110711