分科測驗歷史戰爭題偏多 俄烏、安倍都有沾上邊

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度分科測驗歷史科，補教解題團隊發現考了許多戰爭題，和近期俄烏戰爭、日本前首相安倍晉三的時事沾上邊。整體而言難易適中，可鼓勵學生學歷史。

今年是108課綱命題、指定科目考試（指考）轉型為分科測驗的第一年，台北市補習教育事業協會今天邀請多名補教老師分析分科測驗歷史科試題，認為難易度和去年指考差不多，五標估依序為86、82、71、56、48（百分制）。

補教老師馮敬之提到，這份考題最大的特色是出了非常多「戰爭題」，推測是為切合時事。例如第26題是一次世界大戰中士兵的慘狀，解題關鍵是圖中士兵都以白布蒙眼、手搭著前方人的肩，緩緩前進，可見是受到毒氣戰的影響。

第44到46題考資料判讀，主題圍繞在1950年韓戰爆發牽動歐亞局勢，其中西德得以重整軍備，並加入北大西洋公約組織（北約），但也因此引發不少人擔憂。馮敬之說，北約擴張是近期俄烏戰爭的原因之一，考題雖沒有直接考俄烏戰爭，但情境很容易讓人聯想，算是切合時事。

日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡。馮敬之提到，第22題考美國在二戰後歷經政策轉變，原本要根除日本發動戰爭的能力，後來轉讓日本成立自衛隊，目的就是要守住「第一島鏈」，防止共產勢力擴張。這和近期的「安倍修憲案」的背景有關。

安倍晉三在生前持續推動修憲，包括在憲法第9條明載自衛隊，以及新設緊急事態應對條項。現任首相岸田文雄11日在選後記者會上，表態將繼承安倍晉三遺志。

除了時事題，馮敬之也提到，經濟題也考了許多，這是近期歷史科的重點，學生務必要認真讀相關章節。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊也提到，今年歷史科有自衛隊入題，意外與時事相關，符合108課綱精神，題目尚稱中規中矩，答題關鍵在閱讀理解能力，預估五標會較去年提高。

全國教師會解題團隊則指出，歷史科試題以知識點為基礎，重視論點與證據的結合，閱讀理解能力更需具知識點與探究實作相搭配，預估分數可能較去年下降一些。（編輯：張芷瑄）1110712