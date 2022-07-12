分科測驗地理 考生：題目不難、時事素養題較少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄12日電）大學入學分科測驗今天第2節考地理，考生普遍認為題目不難，基本上算好寫，且有答案藏在題目中，但素養題等需要融會貫通的題目較少，時事題也不多，對擅長背誦的人較有利。

111學年度分科測驗今天第2天考試，上午第2節考地理科，高雄女中的呂姓和馬姓考生都覺得，題目寫起來「像閱讀測驗」，有些題目繞比較多圈，需要從題目敘述中提取資訊作答，也有答案就寫在題目中。

呂姓考生觀察到，提早交卷的人很多，還有試場在鈴響前便有過半數考生交卷；馬姓考生則提到，非選擇題有題目限制回答字數，認為不能直觀書寫，需濃縮思考後簡化回應。

高雄市立新莊高中二類組劉姓考生說，覺得基本上還算好寫、難度適中，像第一題考洋流分布、船隻移動這種全球尺度的題目，把全球洋流、氣候分布等記下來，就會比較容易寫。

中山大學附中第一類組郭姓和薛姓考生都覺得，整體來說難度普通，但素養題等需要融會貫通的題目較少，大多是單一章節抓出來考一個重點，跟目前主流和108課綱的宗旨不太像，時事題只有最後一題有提及俄烏衝突。

薛姓考生指出，寫起來像民國90幾年的指考考題，大多靠記憶，對擅長背誦的人來說比較簡單。自己寫下來覺得考產業連鎖、環域分析的比較好寫，但是針對洋流、全球氣候分區的考題就覺得比較難。

福誠高中陳姓考生說，題目算簡單，跟歷屆考古題相比不難，其中經濟地理題目比例較多。鳳新高中馮姓考生表示，題目基礎簡單，最後一大題要運用計算比較特別。（編輯：郭諭儒）1110712