全聯和超商差在哪 分科測驗地理考GIS分析

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度分科測驗地理科，出現以GIS（地理資訊系統）分析全聯與其他超商的「商品圈」差異。補教老師認為相當有創意，整體而言較去年指考難一些，預估五標下降。

台北市補習教育事業協會今天邀集多名補教老師分析分科測驗地理科考題，教師李威立會後受訪表示，今年是分科測驗第一年，缺乏比較依據，但這份試卷應比去年指考地理難一些，預估五標會下降，頂標落在75到80分之間（百分制）。

李威立提到，GIS的應用與生活息息相關，近年升學考試也跟著這個趨勢走。分科測驗地理科第40到42題就出了2張圖表，要考生判斷全聯與其他超商（7-11、全家等）的商品圈差異。

商品圈是指消費者願意到店的最大距離，李威立解釋，服務業大概可分成幾個位階，最高的是購物中心和量販店，商品圈最大，中間是超級市場，低階的則是便利商店，但其中也有模糊地帶。

從考題給的圖可知，同一區域內，全聯只有3家，商品圈較大，超商則有10多家。第41題問考生這樣的分析結果，是運用GIS的哪種分析功能？李威立表示，考生可能會以為是「環域分析」，但商品圈並非規則的圓形，牽涉到往返路程時間，有些店家離消費者很近，但因沒有道路直接抵達，反而不會選擇，因此答案應該是「路網分析」。

第42題提出2點結論，第1點認為全聯與超商歸為同一類有待商榷。李威立認為符合實情，早期的全聯像是「便利商店加雜貨店，再除以二」，現在的全聯販售品項增加許多，甚至進駐百貨公司，越來越像超市。

第42題第2點結論「其他超商數量維持不變，但均增加其商品販售的種類，將會擴大在該地的商品圈範圍」，被認為「不合理」，要考生敘述可能理由。李威立解釋，若每家超商都增加販售種類，會使消費者更容易買到各種東西，移動距離縮短，使各店商品圈縮小，而非擴大。

李威立指出，店面販售種類涉及複雜的成本估算，對業主來說，商品圈縮小，代表可在同一區域內塞進更多的店家，但每間店的利潤卻會被分食。

整體而言，李威立認為地理科試題相當多元，包括用帆船運動考季風和洋流；用尼德蘭從「與海爭地」到「還地於河」的政策轉變，考環保觀念。「手寫題」會是決勝關鍵，考驗學生的思考和表達能力。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，地理科出現2題俄烏戰爭，也考了人造肉、東南亞霾害、台積電到美國設廠等，與社會重大議題高度結合，文本多樣性高，圖表資料多，整體而言難易適中，鑑別度高。

全國教師會解題團隊也認為，地理科用大量時事包裝，整體中間偏易，穩扎穩打的考生可得高分。（編輯：謝雅竹）1110712