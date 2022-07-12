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分科測驗地理時事多 俄烏戰爭、快篩試劑地圖入題

2022/7/12 14:44（7/12 15:02 更新）
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分科測驗12日第2節考地理，今年有不少時事題，如俄烏戰爭結合作圖題。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
分科測驗12日第2節考地理，今年有不少時事題，如俄烏戰爭結合作圖題。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
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（中央社記者許秩維台北12日電）分科測驗今天第2節考地理，今年有不少時事題，如俄烏戰爭結合作圖題、探究實作題型考快篩試劑地圖，還有台積電在美國設廠、中美貿易戰等。

111學年度分科測驗今天舉行第2天考試，第2節考地理，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中地理科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心提供的資料，入闈協助審題的高中教師認為，今年結合諸多世界重要議題，如氣候變遷、能源、土地退化、中東北非難民、糧食安全等，展現對全球議題的關懷；時事則結合俄烏戰爭，以各國對俄羅斯經濟制裁導致國際石油、天然氣價格上漲入題。

審題教師提到，今年也重視家鄉在地議題，例如台灣的聚落和屋舍建材、台灣發展核能發電的環境限制、風力發電、快篩試劑地圖查詢網站等；今年圖表題約占半數，檢測圖表判讀和解釋能力；跨冊統整命題比例高，如美國沙塵暴災害結合氣候與自然景觀、美國區域地理、土地退化等單元。

試題特色上，審題教師指出，今年納入作圖題，以俄烏戰爭時事為背景，考生須為地圖補上正確的方向標並計算比例尺，評量學科知識、考驗臨場反應，也樹立新的里程碑，未來命題將更多元靈活；第40至42題考快篩試劑查詢地圖，題目設計貼近學生實際從事探究實作的流程。

麗山高中教師廖偉國表示，今年出現不少時事題，如核電、俄烏戰爭、快篩試劑地圖、歐洲難民、中美貿易戰、台積電在美國設廠、南向政策等；台灣相關議題也不少，包括原住民的傳統生態知識、澎湖的傳統建築與就地取材、核電、風力發電、搶水地形等。

南湖高中教師林靜怡提到，今年新增混合題型，讓命題更靈活，可透過操作題型評量學生的學習成效。（編輯：張雅淨）1110712

分科測驗地理出現不少時事題，如台積電在美國設廠。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
分科測驗地理出現不少時事題，如台積電在美國設廠。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
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