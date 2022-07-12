分科測驗公民考薯條缺貨、蛋荒 手寫題難拿高分

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（中央社記者許秩維台北12日電）分科測驗今天第3節考公民，試題取材生活化並扣緊時事，如俄烏戰爭、全球薯條缺貨、蛋荒、疫情封城等，其中手寫題比學測難，考生要拿高分不容易。

111學年度分科測驗今天舉行第2天考試，第3節考公民，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中公民與社會科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心資料，入闈協助審題的高中教師認為，題材涵蓋國內時事與國際局勢，如俄烏戰爭、核武、全球薯條缺貨、蛋荒、疫情封城、原民身分認定等；試題設計也結合社群媒體互動、勞檢、網購、違反校規等情境，還有比較國內外生活水準的漫畫情境題。

審題教師提到，今年試題文長適中，未有複雜概念，但有些題目須閱讀文本資料並進行統整；公民科也融入探究精神，例如考到女性參政議題，除了以學科知識為答題基礎，考生還須擁有判讀和量化統計圖的能力，並搭配推論佐證，落實探究與實作精神。

成功高中教師蘇青葉表示，今年選擇題中間偏難，非選擇題則偏難，素養導向命題多，雖然總題數比往年少，但因為增加手寫混合題與探究實作題，學生需要更多時間判讀題文。

今年公民試題取材生活化、扣緊時事，蘇青葉舉例，如新課綱重視的原住民族權益保障、勞動議題，以及同性婚姻、家務勞動等性平議題；試題也引用因疫情而衍生的社會現象，如數位落差、封城引起的工作權與社會福利、因染疫而延伸出的家務勞動分工等入題。

萬芳高中教師蘇苑瑜則指出，今年混合題與非選擇題偏難，其中手寫題占20分，且難度較學測高，有的需要從題文摘取關鍵資訊作答、有的要自行分析題文概念並形成論述，考生可能不易於手寫題拿到高分。（編輯：陳仁華）1110712