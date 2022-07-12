分科測驗公民 考生：論述拿高分不易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度分科測驗最後一個考科公民與社會12日下午結束，也宣告首屆分科測驗正式落幕，屏東大學民生校區考場陸續有考生離開。中央社記者李卉婷攝 111年7月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）大學入學分科測驗最後一項考科公民，考生普遍認為題目難易度中上，但論述手寫題有5至6題，想拿高分應該不容易。

張姓考生告訴中央社記者，考題內容多與行政相關，比如疫情資訊透明度、行政程序、蛋荒等，以選擇題而言沒有很簡單、但也不難，有基本認知，想拿分不是問題；論述題部分由於主觀性強，想拿分應該不容易。

鍾姓考生說，題目大多與時事結合，俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、蛋荒等，論述題有5至6題，答題難度增加，最後提早交卷，反正寫完也檢查了，想改也不知道怎麼改了。

林姓考生則說，這2年多以來受到疫情影響，每天都接收疫情訊息，早就猜到考題一定會與疫情相關，果然在意料之內，其他題目也多與生活相關，答題起來算上手。（編輯：黃世雅）1110712