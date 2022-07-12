分科測驗公民難易適中、時事多 原民姓名權受矚

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111學年度分科測驗公民科出現大量時事題，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊認為難易適中，主要挑戰在文字閱讀理解。（全中教提供）中央社記者陳至中傳真 111年7月12日

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度分科測驗公民科，出現大量時事題，包括原住民的姓名權、俄烏戰爭、薯條缺貨等，各解題團隊大都認為難易適中，主要挑戰在文字閱讀理解。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，分科測驗公民與社會科文字量豐富，考生須整合跨冊內容，廣泛瞭解各種時事議題。

全中教指出，公民科的時事題，多是緊扣課綱內容，例如第15題是以COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）封城考「機會成本」觀念；第16題俄烏戰爭考資金市場；第32題薯條缺貨，則是考供應鏈的觀念。

原住民議題受到矚目，分科測驗出了3題。其中31題提及「原住民身分法」的爭議，要求須跟隨父母的傳統姓氏，才能取得原住民身分，被憲法法庭認定違反憲法保障的身分認同的人格權，並牴觸種族平等和性別平等。

第37、38題則以原住民傳統領域土地被開發為渡假村為例，考社會運動與行政程序法等相關觀念。補教老師柯博文表示，題目雖未點明，但看起來像是以「美麗灣渡假村」爭議為背景，但這個時事較久遠，考生可能不熟悉。

柯博文提到，整份試卷難易適中，和去年指考公民科難易度差不多，但不乏有鑑別度的題目，例如第2題考「階級複製」議題，B和C選項看似都可選，但C提到公校生多來自中產階級，畢業後收入卻較私校畢業者高，比較接近題幹要求的「反例」。

柯博文提到，分科測驗手寫題是決勝關鍵，要在字數內論述，必須掌握重點所在，不能不知所云或答非所問，同學要花更多功夫準備。

全國教師會解題團隊則認為，分科測驗公民科閱讀量大，部分題型設計新穎，尤其是混合題的答題形式多元，考生須解讀不同類型資訊，答題負擔較大。整體難度中間偏難，預估分數可能較去年下降。（編輯：謝雅竹）1110712