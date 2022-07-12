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拿學測、分科測驗拚分發 補教估醫牙須262級分

2022/7/12 18:38（7/12 19:01 更新）
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111學年度分科測驗12日結束，得勝者文教升學輔導專家藍天予（圖）預估，自費醫牙科系最低錄取門檻約落在262級分。中央社記者陳至中攝 111年7月12日
111學年度分科測驗12日結束，得勝者文教升學輔導專家藍天予（圖）預估，自費醫牙科系最低錄取門檻約落在262級分。中央社記者陳至中攝 111年7月12日
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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度適逢考招改革，大學分發入學採計學測、分科測驗成績。補教升學輔導專家預估，自費醫牙科系最低錄取門檻約落在262級分，一類組校系採計混亂，難以預估落點。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，根據台北市補習教育協會解題團隊預估的各科難易變化，物理科考得非常困難，數學甲也很難，醫牙科系與去年相比，可能會減少4到7個級分。

今年適逢考招改革，分發入學採計的學科能力測驗、分科測驗各科成績，都將轉換為60級分。藍天予以採計英文、數甲、物理、化學、生物等5科的台大醫學系為例，去年錄取分數為449.6分，換算為292級分，今年預估為288級分。自費醫牙校系門檻，則預估落在262級分。

二類組部分，藍天予預估頂尖校系會降低4到6級分，原因除了數甲、物理變難外，另一個變數是去年因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，指考國文科沒考作文，今年分發入學採計學測國文，則有考作文。推估二類組學生在國文科的表現，可能會較去年下降一些。

二類組沒採計國文的校系，則估會降2級分。藍天予舉例，台大電機110年門檻是415.6分（5科），今年不採計國文，因此將去年分數扣除國文為340.6分，換算級分為223級分，111年則預估要221級分。

一類組部分最為複雜，藍天予表示，各校系加權複雜，且今年分科測驗不考國文、英文、數乙，校系要採計須看學測成績（去年都看指考），數學可能改看學測數A、數B，甚至是分科測驗的數甲，許多校系更換採計組合，幾乎無法以去年門檻預估今年的狀況。

藍天予舉例，輔大會計系去年採計國、英、數乙、歷史、地理（都是指考分數），今年則是採計國、英（學測）、公民（分科測驗），幾乎是完全不同的採計方式。

藍天予表示，今年社會組學生大概只能「盲猜盲填」，大家都憑興趣去填，很難先預估自己的落點區間。

藍天予建議考生一定要填滿100個志願，以免任何遺珠之憾，也可以找一些特殊採計校系嘗試看看，或許會有驚喜。

今年分科測驗僅2.9萬人報名，比去年減少1萬多人，預估參與分發入學人數也會大減。藍天予推測，部分中後段校系應該是填了就會上，考生即便分科測驗表現不佳，也可勇敢地去填志願，會很有機會。（編輯：陳清芳）1110712

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