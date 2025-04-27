統測商管群經濟學結合時事 電動車、氣候變遷入題

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（中央社記者許秩維台北27日電）四技二專統測今天第2天，商管群經濟學考題結合生活情境和時事，如電動車產業、洛杉磯大火、氣候變遷等議題，展現素養導向命題特色。

114學年度四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，第1節考專業科目（二），全國高級中等學校教育產業工會和全國教師會分別邀請教師協助分析統測試題。

全中教新聞稿指出，商業與管理群專業科目（二）包含會計學和經濟學，會計學考題基本觀念多，題幹易理解，難易度偏易，結合生活化情境，例如考營業稅401申報書，因應考生未來就業需求，落實基本功的考生易得高分。

至於經濟學考題，全中教提到，試題內容貼近時事，如電動車產業、洛杉磯大火、貨幣政策、聯合國第28屆氣候大會等；命題內容涵蓋多元面向，搭配圖表與數據，幫助學生運用經濟概念進行判讀與分析，例如第26題結合數學座標象限圖，考驗對經濟供需概念與圖形判斷理解。

機械群專業科目（二）包含機械製造、機械基礎實習、機械製圖實習。全中教表示，機械製造配合題型多，考驗對各章節重點熟悉度與觀念連結強度，需於眾多選項中抽絲剝繭選出正確答案，太陽能與電動車入題，將學科融入於生活。

機械基礎實習部分，全中教指出，試題難易適中，著重現場實務操作技能，學生須具備現場實務經驗，耐心思考才能選出正確答案。

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機械製圖實習方面，全中教指出，試題中間偏易，偏基本觀念命題，學生如熟讀製圖，可輕易掌握分數；第46題命題較粗心，用字不正確，「刨」床加工應使用「鉋」字；第47題至第50題以車床加工為例，整合機械製造、機械基礎實習、機械製圖實習，訓練考生融會貫通能力。

全教會新聞稿提到，餐旅群試題說明清楚完整易懂，難度適中偏易，預估分數可能上升。餐飲服務技術考題結合情境實務操作，學生只要用心熟讀，日常實習課結合實作演練，即可得到不錯分數；飲料實務考題融入慶祝國家棒球隊獲得世界冠軍的時事，並結合混合性飲料的種類與調製出題。（編輯：張雅淨）1140427

114學年度四技二專統一入學測驗27日舉行第2天考試，機械群專業科目（二）包含機械製造、機械基礎實習、機械製圖實習，全國高級中等學校教育產業工會邀請教師協助評論試題特色。（全中教提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月27日