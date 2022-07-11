分科測驗首日2考生快篩陽 移至居家照護考分區

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（中央社記者許秩維台北11日電）今天是分科測驗第1天，大考中心表示，輕症或無症狀確診考生皆安排居家照護考（分）區應試，上午有2名考生快篩陽性，改移到同縣市居家照護考（分）區應試。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第2節考化學，大學入學考試中心於考後舉行線上記者會，說明化學科試務；化學科有1萬6325人報考，實際到考人數1萬5188人，缺考率6.96%，比110學年度化學科指考略降。

大學入學考試中心主任周兆民表示，化學科有73名輕症或無症狀確診考生選考，實到69人，安排於居家照護試場應試；居隔、居檢、自主防疫等考生有72人選考，實到69人，安排隔離試場應試，其中有3名考生的同住家人快篩陽性或接獲確診訊息，屬於密切接觸者。

另外，第1節物理科和第2節化學科考試時，各啟用3間防疫試場，提供3名發燒考生應試。

周兆民提到，上午有2名考生快篩陽性，因此改移到同縣市的居家照護考（分）區應試，其中1人因接近考試時間，感謝轄區警方協助開道，讓考生及時移動至居護試場應試。（編輯：管中維）1110711