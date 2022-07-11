分科測驗開放確診生應考 物理68人安排居護試場

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（中央社記者許秩維台北11日電）今天是分科測驗第1天，大考中心表示，物理科有14縣市開啟居家照護試場20間，讓68名輕症或無症狀確診生應考；另啟用32間隔離試場啟用，提供居隔等考生應試。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第1節考物理，大學入學考試中心於考後舉行線上記者會，說明物理科試務狀況。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大考中心在20縣市設有獨立的居家照護考（分）區，提供輕症或無症狀的確診居家照護考生應試。

大學入學考試中心主任周兆民表示，截至目前資料顯示，全國接獲143名輕症或無症狀的確診考生回報，其中19人經確認後，在考試時已是自主健康管理狀態。

物理科考試時，有14縣市開啟居家照護試場20間，報考物理的輕症或無症狀確診生有72人，實到68人；隔離試場啟用32間，提供具感染風險考生（居隔、居檢、自主防疫）應試，應到68人，實到61人；另有1名考生發燒，因此啟用1間防疫試場應試。

周兆民提到，由於分科測驗防疫措施調整，因此試務人員相當忙碌，在數據回報上可能會有落差，根據目前初步資料顯示，物理科有1萬5944人選考，實際到考人數1萬4825人，缺考率7.02%。（編輯：管中維）1110711