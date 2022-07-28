申請退場基金墊付首例 永達學院須處分校產繳還

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（中央社記者陳至中台北28日電）永達技術學院正由公益董事辦理解散清算，申請退場基金墊付新台幣5158萬元獲准，成為國內首例。未來永達須處分部分校產，將款項繳回基金，剩餘則須捐給屏東縣政府。

永達技術學院於民國103年起停辦，原董事會被法院解除職務，學校法人於今年1月解散，教育部後續依法重新組織公益董事會。

教育部今天證實，「大專校院轉型及退場基金管理會」審議通過，將由退場基金墊付5158萬元，用來支付教職員工公保超額年金、離退慰問金等費用。

教育部技職司副司長柯今尉今天接受中央社電訪表示，「大專校院轉型及退場基金補助及融資要點」去年10月修正通過，新增受理墊付項目，永達學院是第1所成功申請成功的學校。不過在這之前，南榮科技大學曾於109年向退場基金申請「融資」6799萬元並分期償還。

柯今尉表示，依照「大專校院轉型及退場基金補助及融資要點」，永達在完成清算前，須將代墊的5158萬元繳還退場基金。永達的仁武校區是向台糖承租，屏東校本部則是自有，未來須處分一部分用於償還退場基金，剩餘則是依法捐給屏東縣政府。

柯今尉表示，退場基金有25億元規模，目前用了約1億多元（不包含永達的墊付案），教育部評估，亞太創意技術學院也可能會於今年提出墊付申請。

高教工會日前曾呼籲政府修法，讓退場學校可直接將校產捐贈給政府，由政府代償學校債務。以亞太學院為例，資產仍有將近10億元，負債則約9000萬元，直接捐贈政府，可使校地完整。

不過教育部認為，面臨退場的學校，財務狀況可能無法清楚記載，也難掌握負債狀況，有些還須透過訴訟才能確認債權債務關係。因此未完成清算前，以公帑承接學校資產和負債，將對政府或公立學校產生極大風險。

柯今尉表示，目前仍沒有直接捐贈校產的作法，退場私校仍要先完成解散清算，才能將剩餘財產捐贈政府。（編輯：陳政偉）1110728