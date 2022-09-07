私校退場審議 潘文忠：沒設定目標數

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教育部表揚111年度優良特殊教育人員頒獎典禮7日在嘉義市舉行，計有32名傑出教師獲獎，教育部長潘文忠（圖）親自出席，感謝他們的付出。中央社記者蔡智明攝 111年9月7日

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（中央社記者蔡智明、陳至中嘉義市7日電）教育部持續召開私校退場審議會，已有7校列入專案輔導須限期改善或停辦，教育部長潘文忠今天下午表示，退場審議會是依校務實際經營情況進行審議，公布專案輔導學校，並沒有設定退場的目標數。

教育部表揚111年度優良特殊教育人員頒獎典禮，今天在嘉義市樂億皇家渡假酒店辦理，有32名傑出教師獲獎，潘文忠親自出席感謝他們的付出，嘉義市長黃敏惠也以地主身分與會。

頒獎典禮前，潘文忠接受中央社記者訪問表示，在「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行前，有些學校已經被列為專案輔導對象，條例實施以後，依退場條例召開審議會提出討論。

潘文忠強調，審議會的委員是依校務實際經營情況進行審議，並公布專案輔導學校，教育部並沒有設定退場的目標數。

潘文忠說，審議會委員組成包括教育部等各機關代表、全國性教育團體推薦的學校法人代表、學校教師代表，委員就列案學校實際校務經營情況，包含教學品質、財務等情形做綜合的評估，如果評估學校要特別輔導，教育部就會按照程序進行。

教育部昨天及今天召開私校退場審議會，至今天上午2波名單共4校列入專案輔導，包括高苑科技大學、大同技術學院，以及中州科技大學，改善期限都是到112年5月31日。台灣首府大學則因在退場條例公布前未列退場，改善期限到113年5月31日。

今天下午出爐第3波專案輔導學校名單共3校，包括明道大學、環球科技大學改善期限到民國112年5月31日，和春技術學院則是須於私校退場條例實施1年內停辦。（編輯：陳清芳）1110907