和春學院最遲112年5月停辦 70餘學生難原校畢業

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私校退場審議會公布第3波專案輔導學校名單，其中和春技術學院最遲在明年5月停辦，現存70餘名學生，除非能在第一學期修完學分，恐難在原校畢業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北7日電）私校退場審議會目前公布3波專案輔導學校名單共7校，其中和春技術學院最遲在明年5月停辦，現存70餘名學生，除非能在第一學期修完學分，恐難在原校畢業。

「私立高級中等以上學校退場條例」今年5月公告施行後，教育部近日持續召開退場審議會，至今共公布7所大專列入專案輔導學校名單。今天私校退審會指定發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，下週還會再召開會議，預估還有「個位數」大專列入專輔名單。

這7所專輔學校中，以和春技術學院最為特殊，不僅早被列入專輔，且於110學年度起就已停招。今天退審會認定，和春學院因維護學生受教權益檢核結果不通過，限期改善檢核結果也不通過，繼續列為專輔學校，且須在退場條例施行後1年內停辦。

柯今尉表示，退場條例是在今年5月11日公告，依法公告後第3天正式施行，因此是5月13日，和春學院最遲須在112年5月13日停辦，但詳細日期要由退審會認定。

柯今尉表示，退審會確認和春學院停辦日期的同時，也要重組學校的董事會，這部分需要由學校推薦教師、職員代表，教育部也要徵詢相關學者、專家，一併交由退審會確認。

柯今尉提到，和春目前約有70名學生，都是大學三、四年級或專科四、五年級。由於學校最遲須在112年5月停辦，比學期結束時間早，因此這些學生除非特殊狀況，例如延畢且能在111學年度第1學期修完應修學分，否則將無法「原校畢業」，取得和春的畢業證書，教育部將於近期協助安置到其他學校。

和春還有約37名教師（110學年度，含專案教師），編制內職員10名。柯今尉說，會依法保障相關權益，和春學院仍有維持營運的資金，董事會重組後如有需要，也可依法向退場基金申請墊付教職員薪資和離退金。

另外，除了大專校院，高中職也須認定專案輔導學校。柯今尉表示，目前正由國民及學前教育署進行全面檢視，由教育部主管的高中職，會由教育部的退審會審議，直轄市主管的學校則由直轄市自行組織退審會。（編輯：陳清芳）1110907