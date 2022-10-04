專案輔導名單未新增 新北某科大師資須再查核

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部今天召開私校退場審議會，擬將新北市某科技大學列入專案輔導學校名單。但校方提出新學年度已增聘教師，退審會交換意見後，決議要再查核師資是否符合各系專業，於下次會議重提討論。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部已公布3波、7校專輔名單，原預計今天公布第4波。但傍晚審議結果出爐，並未新增學校。

據中央社記者瞭解，今天會中原排定審議一所位於新北市的科技大學。該校受到少子女化影響，學生數量不足影響財務，一度出現資金缺口。

經董事會努力籌措，今年7月底將資金到位，但教育部仍以師資質量不符規定，將該校列入專輔名單討論。這所學校也是退審會目前審議的大專中，唯一一校在「退場條例」公告前，並未名列專輔名單。目前已公布的7校，都是在「退場條例」前就已入列，依法經退審會確認後，由教育部正式對外公告。

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教育部技職司長楊玉惠今天會後接受媒體聯訪，不願透露上述學校的校名。但她表示，該校沒有立即的財務危機，主要問題是專任教師不足，但校方表示新學年度已增聘教師。

楊玉惠表示，退審會後續將確認這些教師是否有符合系所專業需求，不能只是湊足數量，將於下次會議中再度審議，確認該校是否要列入專輔名單。目前大專的專輔審議已經告一段落，後續將審議教育部主管的高中職。（編輯：張芷瑄）1111004