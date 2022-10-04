和春學院112年5月停辦 董事會改選、學生剩72人

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教育部4日召開私校退場審議會，和春技術學院的停辦時間，確定為民國112年5月10日，將是退場條例實行後，最快停辦的大專院校。圖為和春技術學院大寮校區。中央社記者董俊志攝 111年10月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部今天召開私校退場審議會，確認和春技術學院於民國112年5月10日停辦，並改選董事會9席，將負責處理學校的解散、清算事宜。和春剩下的72名學生除應屆畢業外，將安置到其他學校。

教育部今天召開退審會，針對之前已公告的7所專輔學校，大同技術學院等6校須加派董事、監察人，加強監督力道。技職司長楊玉惠會後接受媒體聯訪解釋，各校加派的3席董事，包括1席教職員、1席學生代表、1席公益性質的學者專家，都於今天的退審會中確認名單。

7校中以和春技術學院較為特殊，早於110學年度就已停招，且限期改善未通過，9月7日的退審會上，被命在退場條例施行1年內停辦，今天進一步確認停辦日期為112年5月10日，並改組董事會。和春學院將是退場條例實行後，最快停辦的大專院校。

楊玉惠表示，和春學院董事會有9席，於今天退審會中依法完成改選，其中3名是學校教職員代表，是由學校推薦；4名學者專家由教育部從人才庫挑出；2名則是從舊董事會成員中選出。

楊玉惠表示，和春新舊董事會將有1個月的交接期，新董事會的任務就是完成解散、清算，讓學校在期限前停辦。

和春學院目前還有72名在校生，都是就讀大學3、4年級或專科3、4、5年級。其中有34人是明年的應屆畢業生，其餘將安置到其他學校。

楊玉惠表示，和春學院依法須在退場條例施行1年內停辦，退場條例是在今年5月11日施行，因此退審會給出的停辦日是112年5月10日。

楊玉惠表示，5月10日雖早於正常學期結束日，但畢業班級可適度調整課程，讓應屆畢業生在原校順利畢業。但如果學分沒修足、須延畢，恐就須安置到其他學校。

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全國私校工會理事長尤榮輝表示，和春學院新董事會中有會計、法律及教育等領域學者專家，期待能妥善處理退場事宜，包括維持學校正常運作、協助學生安置、處理教職員的資遣、退休及離職慰助金，並清查過去學校是否有積欠教職員薪資情形。

尤榮輝表示，停招學校重組董事會，以及專輔學校加派董事、監察人，都是「退場條例」上路後，確保私校妥善退場的重要機制。他呼籲尚未納入專輔但已被列預警的學校努力改善學校財務狀況、確保教學品質並善待教職員及學生，才能避免走向退場。（編輯：張芷瑄）1111004