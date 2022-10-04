和春技術學院112年5月停辦 校方：尊重教育部決定

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）教育部今天召開私校退場審議會，會中確認和春技術學院的最後停辦日期為112年5月10日。校方今天表示，尊重教育部決定，後續會針對教職員工和學生進行相關安置。

和春技術學院校方今天接受中央社記者訪問表示，尊重教育部決定，後續會針對學校教職員工及學生進行相關安置，目前約70多名學生，預計明年1月寒假時會進行安置。

和春技術學院並表示，由於董事會也將同步解散，至於董事會是否將進一步爭取相關權益，校方尊重董事會決定。

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「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部已公布3波、7校專輔名單，今天再召開私校退場審議會，未新增專案輔導學校名單，但確認和春技術學院的停辦時間為民國112年5月10日。

和春技術學院110學年度即停招，限期改善未通過，今年9月7日退審會上被命在退場條例施行1年內停辦。今天會議進一步確認最後停辦日期為112年5月10日，也是退場條例實行後，最快停辦的大專院校。（編輯：郭諭儒）1111004