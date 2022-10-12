私中專輔名單10月底開審 私校工會估50所面臨退場

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（中央社記者陳至中台北12日電）私校退場審議會預計10月底開始審議高中職專案輔導名單，國教署預估超過20所，私校工會理事長尤榮輝今天表示，加上五都（不含台南市）轄管的私中，合理估計應有50所面臨退場。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，大專專案輔導審議已告一段落，後續將審議教育部主管的私立高中職。

教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪指出，國民及學前教育署已召開工作小組會議，將學校列冊，預計10月下旬提到退審會審議。國教署長彭富源5日在立法院答詢時，評估受審學校「應該會超過20所」。

全國私校工會理事長尤榮輝稍晚接受中央社記者電訪表示，國教署轄管加上五都（不含台南市）轄管的私立高中職，合理估計應有50所面臨退場。

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尤榮輝表示，一直以來，五都教育局對轄管私中的監理似乎過於鬆散，例如違法時勸導多於懲罰；對於教師權益受損事件，處理也不如教育部積極，難免讓人感覺直轄市政府重公校輕私校，把私校事務看做額外負擔。

尤榮輝指出，「退場條例」5月公告後，至今五都都還沒處理辦學不佳的私中，照理說教育部在審議大專專輔名單時，五都就可以開審各自轄管的私立高中職，呼籲各界關注五都教育局的私校退場審議進度。（編輯：陳仁華）1111012