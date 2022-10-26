退審會27日開審私中專輔前 已有5校走向解散

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（中央社記者陳至中台北26日電）私校退場審議會27日將開始審議高中職「專案輔導」名單。在此之前，已有5校停辦3年以上，被教育部命令解散法人，另有4校已進入停辦階段。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，目前已公布大專7校「專案輔導」名單。預計明天（10月27日）下午召開的會議，將開始審議教育部主管的高中職。

教育部長潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，明天召開的退審會，將針對受審學校的財務等指標討論，確認是否要列入「專案輔導」名單。

私校工會理事長尤榮輝日前曾預估，全台應有50所私中面臨「專輔」審議，除教育部主管的學校外，也希望直轄市5都（台南市高中職仍由教育部管轄）也要開始審議各自轄管的私中。

潘文忠今天並未透露有多少所私中將進入「專輔」審議，但他強調，目前5都正進行前置作業，國教署並於10月行文提醒積極辦理。

潘文忠也提到，在退場條例發布前，已有4所教育部主管的私中停辦，5所停辦超過3年，依法走向解散程序。

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教育部今天稍晚以文字補充，上述4所停辦學校為屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校、嘉義縣弘德高級工商職業學校、台南市私立鳳和高級中學、嘉義縣私立協志高級工商職業學校。

5所停辦3年以上學校，教育部已於今年6月依照私校法，令學校法人解散，包括花蓮縣私立國光高級商工職業學校、台南市私立華濟永安高級中學、嘉義市私立大同高級商業職業學校、雲林縣私立益新高級工商職業學校、屏東縣私立志成高級商工職業學校。（編輯：張芷瑄）1111026