退審會將審高中職專輔 國教署長：應該超過20所

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教育部長潘文忠（圖）5日上午到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，會前受訪表示，國教署主管的高中職正盤點，會循行政程序提報退審會，地方政府也會盤點縣市主管的學校，提報縣市退審會審議。中央社記者陳至中台北攝 111年10月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）退場條例公布後，私校退場審議會目前已公布7所大專列入「專案輔導學校」。下階段將審議高中職，教育部國民及學前教育署長彭富源今天評估：「應該會超過20所。」

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，目前已公布大專7校專輔名單。技術及職業教育司司長楊玉惠昨天接受聯訪表示，目前大專專輔審議已到一段落，後續將審議教育部主管的高中職。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，會前受訪表示，國教署主管的高中職已正盤點，會循行政程序提報退審會，地方政府也會盤點縣市主管的學校，提報縣市退審會審議。

至於有多少高中職會被列入退場審議？潘文忠說，涉及相關指標檢視，要請國教署做嚴謹審議後，再提到退審會。

隨後在立法院教育及文化委員會答詢時，中國國民黨籍立委萬美玲問及會有幾所高中職列入專輔審議？國教署長彭富源先是強調，涉及一些指標的認定，目前仍須做最後核對。隨後在萬美玲再三追問下，彭富源表示：「應該會超過20所。」

萬美玲表示，超過20所高中職「量也不少」，希望教育部嚴謹以對。她也呼籲安置專輔學校學生、處理教師離退時，應有更具體的措施，不要讓教師、家長提心吊膽。（編輯：陳政偉）1111005