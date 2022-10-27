私立高中職首波專輔名單 高雄旗美商工、嘉義同濟中學入列

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（中央社記者陳至中台北27日電）私校退場審議會今天召開，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學，成為「退場條例」公告施行後，第一波被公布的私立高中職「專案輔導名單」，改善期限2年。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，日前已公布大專7校「專案輔導」名單。今天下午召開的會議，開始審議教育部主管的私立高中職，共有2校被列入「專輔」。

根據教育部公布的訊息，旗美商工、同濟中學被列專輔的原因都是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，改善期限都為2年，是法規給予的改善期上限。

位於嘉義縣大林鎮的同濟中學，受到少子女化衝擊，學生人數不斷下滑，今年剩約100人。校方日前已宣布停辦國中部，轉型為社區高中。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天在退審會會議結束後接受媒體聯訪指出，同濟中學因清償債務能力出現問題，一度讓老師減薪「同舟共濟」。但教育部認為學校的財務狀況，使教師工作權、學生受教權不穩定，且有24個月可用資金無法維持3個月的經常性支出，超出法規上限的6個月，因而列入專輔。

旗美商工位於高雄市美濃區，學生也剩約100人，校方打算112學年度改為進修學校。

彭富源表示，旗美商工也已累積24個月無法維持3個月的經常性支出。目前法規上已沒有「進修學校」的設計，旗美商工應是想要往純進修部來處理，教育部後續會組成查核輔導小組，由專家給予改善建議。（編輯：張芷瑄）1111027