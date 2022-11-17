私立高中職專輔名單 高雄新光高中、苗栗賢德工商入列

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（中央社記者陳至中台北17日電）私校退場審議會今天召開，公布第2波私立高中職「專案輔導名單」，包括高雄市新光高中、苗栗縣賢德工商等2校，改善期限2年。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，日前已公布大專7校、高中職2校「專案輔導」名單。今天下午召開的會議，是第2度審議教育部主管的私立高中職，新增2校被列入「專輔」。

專案輔導學校的條件，包括財務顯著惡化、師資質量不符規定、積欠薪資等。學校一旦被列專輔，辦學將有許多地方受限，包括不能開設遠距課程、辦推廣教育和職業繼續教育。教育部也將加派3名董事、1名監察人，加強監督力道。

專輔學校會被給予改善期限，未改善將停止全部招生，並在停招的學年度結束時停辦，走向解散清算。（編輯：陳政偉）1111117