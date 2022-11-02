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大學緊急停招影響學生權益 教育部保證不會再發生

2022/11/2 17:01
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（中央社記者陳至中台北2日電）民進黨籍立委林宜瑾今天表示，近年私校退場案例頻傳，有學校緊急宣布停招，學生被迫在3個月內轉學，權益遭嚴重侵害。教育部強調，退場條例於5月公告實施，以後不會再發生類似狀況。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，林宜瑾以台灣首府大學為例，4月校方開始向媒體透露停招規劃，5月緊急宣布將全面停招，7月就被教育部以董事會無法籌措足夠基金，命111學年度起停止各學制招生。

林宜瑾說，台灣首府大學的學生需在3個月內尋求轉學機會、面對租屋搬遷、新學校學分抵認等問題，權益嚴重受侵害。她擔心在少子女化危機下，退場案例會持續增加，盼教育部積極輔導與協助大專退場程序和轉型。

對此，教育部技職司長楊玉惠解釋，台首大的案例發生在「私立高級中等以上學校退場條例」實施前，程序確實比較不周延，但5月退場條例發布後，已有預警制度，不會讓師生措手不及。

楊玉惠表示，在預警、專案輔導下，未來針對每所私校狀況，尤其都會核對財務，若發生危機，就會有小組協助，類似台首大狀況，以後絕對不會再發生。

另外，今天審議高教預算時，朝野立委對考招制度調整、雙語教育、專案輔導學校等議題多有討論，紛紛提出刪減、凍結預算，督促教育部改善相關制度。最後教文會決議凍結高教司、技職司部分預算，並要求提交書面報告。（編輯：張芷瑄）1111102

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