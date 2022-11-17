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中州科大、台灣首府大學年底停招 將解除全體董事職務

2022/11/17 18:07（11/17 18:12 更新）
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教育部17日召開退場審議會，之前已列專輔的中州科大、台灣首府大學（圖），因校方主動申請停止全部招生。（中央社檔案照片）
教育部17日召開退場審議會，之前已列專輔的中州科大、台灣首府大學（圖），因校方主動申請停止全部招生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部今天召開退場審議會，除新增2所私立高中為「專案輔導學校」，針對之前已列專輔的中州科大、台灣首府大學，因校方主動申請停止全部招生，將解除全體董事職務，派任新的董事。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，中州科技大學、台灣首府大學日前已經審議認定為專案輔導學校，而兩校主動申請停止全部招生。

教育部表示，分別於10月31日核定中州科大、11月1日核定台首大自111學年度起停止全部招生，並將於111學年度結束時停辦。

教育部依照「退場條例」第14條及相關子法規定，後續將解除兩校法法人全體董事職務，並派任經退審會今天審議同意的董事會成員。（編輯：陳政偉）1111117

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