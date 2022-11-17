列入退場專輔 賢德工商強調校務正常運作

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（中央社記者曾以寧、管瑞平高雄苗栗17日電）私校退場審議會今天公布第2波私立高中職專案輔導名單，包括高雄新光高中、苗栗賢德工商，改善期限2年。賢德工商表示校務運作正常，新光高中則拒絕回應。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，日前已公布大專7校、高中職2校「專案輔導」名單。今天下午召開的會議，是第2度審議教育部主管的私立高中職，新增2校被列入專輔，包括高雄市新光高中、苗栗縣賢德工商。

賢德工商校長李培中告訴中央社記者，全校目前設置2科、學生人數80餘人，但校務運作一切正常，教職員工薪資也從未拖欠、延遲發放，並無資金短缺問題。

李培中強調，學校營運經費沒有問題，只是不符「私立高級中等以上學校退場條例」中的文字規定，他解釋，學校目前規模不大，董事會對於學校資金是分批到位，而未採一次性大筆挹注，可能因此遭審查委員認定財務惡化，但在現實面，校務推動一切正常。

他認為，退審機制各項審核數據、標準應納入學校特性參考，否則有失公允。

新光高中校長陳祈富則對中央社記者表示，目前尚未收到資料，無法回應。（編輯：陳清芳）1111117