專輔新增3校 私校工會憂偏遠私立高中職有退場骨牌效應

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嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家（圖）、台東縣育仁高中被列入專案輔導名單。全國私校工會擔心會有退場的骨牌效應，應給予特別補助。（圖取自Google Maps網頁google.com.tw/maps）

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（中央社記者陳至中台北24日電）私校退場審議會今天決議，將嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、台東縣育仁高中列入專案輔導名單。全國私校工會指出，3校都是財務惡化，擔心偏遠私中會有退場的骨牌效應，應給予特別補助。

教育部今天公告第3波私立高中職「專案輔導學校」名單，改善期都是2年，原因都是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」。

私校工會理事長尤榮輝分析，3校被列專輔的原因都是財務惡化，宏仁女中是天主教學校，一向認真辦學，無奈不敵少子女化衝擊。該校董事會已於今年年中決議與嘉義市立仁高中合併。未來宏仁女中有2年時間可解除專輔，或依「退場條例」完成合併或改辦，否則一旦屆期、被令停招，董事會將全面改組，恐同時失去宏仁、立仁2校經營權。

尤榮輝提到，育仁高中是台東唯一以升學為主的私中，民國103年由補教名師接手經營，為台東培養出許多醫科學生，但如今也陷入財務問題，如果不幸退場，將是台東教育資源的重要損失。

同樣情形也發生在苗栗育民工家，尤榮輝說，少子女化對偏鄉私中的考驗特別嚴苛，如果政府沒有積極政策協助，預計未來5年將有「骨牌效應」，偏遠地區的高中接連退場，幾無倖存機會。

尤榮輝期待教育部依「退場條例」處理私中的同時，也思考協助偏鄉優質私中辦學，積極改善私校辦學條件並給予特別補助。他也建議地方政府積極協助在地私校，「別讓偏鄉學生失去翻轉人生的機會。」（編輯：張雅淨）1111124