遭列專輔 育仁高中：辦學績效顯著、沒有財務惡化

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東私立育仁高中被教育部列專輔，董事長陳明俊表示，學校財務不僅沒惡化，還逐漸降低捐款；只要調整捐款時間點，帳目就沒問題，學校這幾年也培育出多名醫學系和台大學生。

教育部今天召開私校退場審議會，公布第3波私立高中職「專案輔導名單」，包括嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家、台東縣育仁高中等3校，改善期限2年。

台東私立育仁高中董事長陳明俊今天接受中央社記者電話訪問表示，學校不僅沒有財務惡化，且逐漸降低外界捐款，他說，2014年接手學校時負債新台幣2000多萬元，由他捐款還債務，捐款每年逐漸減少，代表財務維持正常。

他說，目前無積欠教職薪資，校務運作正常，但在金流技術面的捐款期程必須調整，將捐款期程調前即可，審查委員也認為只要修正捐款期程，很快就會脫離列管。

陳明俊表示，過去學校都用企業正常運作期程捐款，爾後會修正符合教育部的規定捐款，避免被外界誤會，而導致列專輔名單。

他說，育仁高中辦學績效佳，近幾年培育出考上醫學系學生，更在今年栽培出考上台大電機、數學滿級分的學生，學業成績斐然。

台東私立育仁高中在民國60年代成立，其間因為環境的變化，學校的辦學方針也一直在改變，到了2014年5月，由在台東縣推展「科學小菁英班」的數學補教名師陳立（陳明俊）入主董事會，成為主要經營團隊。（編輯：陳政偉）1111124