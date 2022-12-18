私校改辦准駁標準 教育團體各有主張

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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部今天召開私校退場審議會，確認6私校法人解散，其中花蓮縣國光商工位於市區精華地段，一度爭取改為文化藝術基金會，但仍遭教育部駁回。教育團體對改辦的准駁標準，各有不同主張。

教育部退審會今天通過國光商工等6私校法人解散，將走向清算，並將剩餘財產歸公。

其中國光商工位於花蓮市中正路，是市區精華地段，但學校不敵少子女化與花蓮人口外移，於民國102年8月停辦，校地後來租給雙語教育實驗機構使用。

國光商工曾提出改辦計畫，爭取轉型文化藝術教育基金會，但經過多次審查會議，最終仍遭教育部駁回。教育部國民及學前教育署長彭富源今天接受媒體聯訪時解釋，基金會是地方性質，且設定門檻僅新台幣200萬元，低於學校剩餘資產（估土地現值7.2億元），有浪費的可能性。

高教工會組織部主任林柏儀接受中央社電訪表示，私人捐資興學，最初的目的是教育，學校停辦後要轉型，也應維繫當初的辦學目的。

林柏儀進一步指出，國光商工位於市區，學校停招後轉租給實驗機構使用，收取租金。未來解散清算後，剩餘財產歸屬花蓮縣政府，也可再由縣府轉租，會比私人機構更容易監督，且收益也可由縣府重新規劃，回歸於其他教育用途。

林柏儀表示，許多退場的高中職位於精華地段，和退場大專多位於偏遠地區，有很大的不同，值得社會更多關注。例如高雄市某學校位於市中心，具土地開發利益，可望蓋成豪宅大樓，學校停招後，將停辦緩衝期間縮短，影響師生權益，就出現很大的爭議。

全國私校工會理事長尤榮輝則有不同看法，他今天接受中央社電訪表示，學校想改辦公益事業，政府應盡力輔導，審核標準也應提前明示，讓學校可以依循。

尤榮輝表示，以國光商工的案例來說，經教育部長期輔導，花蓮縣政府、私校諮詢會也曾同意改辦，到最後才由教育部駁回，理由是認為改辦基金會，沒有等同於私校對社會的貢獻，這樣的說法很難讓私校信服。

尤榮輝表示，可以理解政府須確保校產的公益性，但目前仍沒有任何私校成功改辦文化、社會福利法人的案例，標準是否過於嚴格，值得各界省思。他呼籲政府應避免「防民如防賊」的預設立場，過度重視「防弊」而忽略「興利」。（編輯：張雅淨）1111218