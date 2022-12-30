私校質疑退場後校產歸公 教育部：依退場條例辦理

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嘉義大同高商、雲林益新工商、台南華濟永安高中等代表30日共同舉行記者會，指教育部為將他們財產充公，不按私校法行事，改依退場條例規定辦理清算及賸餘財產歸屬，程序有瑕疵。右3為大同高商董事長朱欽姈。中央社記者蔡智明攝 111年12月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）嘉義大同商職等遭解散的私校代表今天召開記者會，質疑教育部12月突然召開退審會，將學校法人解散，校產只能歸公，不能轉捐其他私人機構。教育部則說是依照「退場條例」辦理。

嘉義大同商職、雲林益新工商、台南華濟永安高中等校代表，今天在委任律師楊英杰等人的陪同下召開記者會。

3校代表質疑，教育部今年6月8日依「私立學校法」解散3校法人，12月18日卻又再召開私校退場審議會，將3校改依「私立高級中等以上學校退場條例」解散。

上述2次解散的差別在於，依照「私校法」解散，可將校產捐給其他教育、文化或社會福利事業的財團法人；但依照「退場條例」解散，校產只能「歸公」，只限捐贈給退場基金、中央機關或公立學校，或歸屬所在地的縣市政府。

嘉義大同商職董事長朱欽姈今天接受媒體聯訪表示，學校董事會已決議將近新台幣6000萬元的剩餘校產，捐贈給其他私校，卻被教育部臨時喊卡，侵害學校自主權。

對此，教育部今天稍晚以文字回應中央社解釋，嘉義大同商職等校未依規定，在今年1月16日前完成復辦、改辦、合併等程序，因此才於6月經徵詢私校諮詢會後，依「私立學校法」第72條第2項規定，命令法人解散。

教育部表示，考量6月作成解散處分時，「退場條例」已公布施行，學校法人的解散、清算及賸餘財產歸屬等，應依「退場條例」第21條第1項至第4項規定辦理，才能完備解散程序。因此，教育部於12月提經退場審議會審議通過後，命令3校法人解散。

對於嘉義大同商職等校質疑校產被迫「歸公」。教育部表示，即便依照「私立學校法」解散，剩餘財產要捐贈其他私校時，也須報經主管機關核定。但教育部今年6月命嘉義大同商職解散後，法人至今沒有報請核定，因此清算及剩餘財產歸屬程序仍在進行中，尚未完成。

教育部也提到，私校法人若不服解散處分，可於公函送達次日起的30天內，依照「訴願法」第56條及第58條規定提出訴願，將交由行政院審議。（編輯：張芷瑄）1111230