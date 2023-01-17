嘉義興華中學盼正常營運 彰化大慶商工轉型長照

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳、吳哲豪17日綜合報導）私校退場審議會今天召開，新增彰化縣大慶商工、嘉義市興華中學為「專案輔導名單」，興華中學表示，董事會全力支持學校資金；大慶商工規劃轉型為長照或社福機構。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，先前公布大專7校、高中職7校「專案輔導」名單。今天下午召開會議新增彰化縣大慶商工、嘉義市興華中學等2所高中職被列入「專輔」，改善期限2年。

對於教育部今天宣布將興華中學列為專案輔導學校，校方深感遺憾。

興華中學校長郭彥麟告訴中央社記者，興華中學自民國71年董事會改組，歷經多任校長，無不戰戰兢兢經營學校，造就人才無數。近年來，因受到少子化衝擊，學生人數減少，導致財務收支一時未能平衡，但董事會仍會全力支持學校正常營運所需資金。

校方發布新聞稿指出，截至目前，學校不論在師資結構、課程教學、教學環境設施及學生訓育輔導等方面，均相當完善，未來也將更加精進學生的受教權益，學生入學時的招生承諾及其他應有權益，完全不受影響，學校財務狀況也逐年改善中。校方絕對有能力及義務責任，照顧好每一名學生直到畢業。

大慶商工校長蕭益進接受媒體聯訪時指出，學校現在有657名學生，校務運作正常，沒有欠薪問題，未來會努力招生，同時保障師生權益，不過，少子化影響，無法避免，校方規劃轉型成為長照或社福機構，下學期將向董事會提出轉型方案。（編輯：陳清芳）1120117