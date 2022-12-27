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明道大學欠教職員薪資 教育部將裁罰

2022/12/27 11:56（12/27 12:22 更新）
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位於彰化縣的明道大學，因財務狀況惡化，今年被列為「專案輔導學校」。圖為明道大學大門。（中央社檔案照片）
位於彰化縣的明道大學，因財務狀況惡化，今年被列為「專案輔導學校」。圖為明道大學大門。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北27日電）位於彰化縣的明道大學，因財務狀況惡化，今年被列為「專案輔導學校」，近日傳出積欠教職員11月份的薪資。教育部今天表示，校方逾期未改善，將辦理後續裁罰作業程序。

教育部9月召開私校退場審議會時，因明道大學符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，審議後確認為專案輔導學校，改善期限到民國112年5月31日。

教育部今天告訴中央社記者，後續於12月6日及13日，接獲明道大學教師陳情，指校方未發放11月薪資。教育部依程序發函明道大學，限期說明積欠薪資狀況及處理改善情形。

教育部表示，明道大學日前答覆會於12月22日補發，但教育部於12月23日到校實地訪視，確認明道大學仍未發放11月薪資，後續將辦理裁罰作業程序。

依照「教師待遇條例」及「私立學校法」，學校積欠薪資，主管機關可處以罰鍰並停止學校的獎補助款和招生名額。

明道大學校方昨天已告知媒體，在董事會大力持續支持下，已順利籌措新台幣2億元挹注校務長期運作資金，本週將完成薪資撥付。（編輯：陳政偉）1111227

#明道大學
#私校退場審議會
#專案輔導學校
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