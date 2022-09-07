明道大學列入專輔擬翻案 環球科大說財務沒問題

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（中央社記者蕭博陽、姜宜菁、蔡孟妤7日電）教育部今天召開私校退場審議會，第3波專案輔導名單共3校，明道大學表示資金到位研議申覆；環球科大表示財務沒問題；和春技術學院說以學生和員工權益為最大考量。

明道大學透過文字訊息表示，少子化是不可逆的趨勢，但透過董事會支持與全校教職員工努力，教職員工與學生權益不受任何影響，更未有欠薪或減薪，針對學校短期資金緊縮，校方今天在會議中提具董事會及學校努力籌集資金成果說明及報告，很遺憾未獲支持。

明道大學表示，秉持積極、永續辦學，突破困境為南彰化的高等教育與農業永續發展盡最大化的大學社會責任，也如今天學校報告說明，近期籌集資金到位後，將研議提出解除專輔限制申覆，為全體師生爭取權益。

環球科技大學校長沈健華接受中央社記者訪問表示，學校財務沒問題，只是現金沒有達到教育部所規定財務指標，不代表學校無法經營，這是兩回事，學校為翻轉困境，分析學校的優劣勢，並提出政策永續經營。

沈健華指出，學校要突破，必須開源節流，然而教育部目前將學校列為專案輔導，所以沒辦法開源，例如將閒置空間清空，要租賃給長照機構，教育部以財務未達指標而不准出租。

沈健華認為，教育部要讓有心辦學的學校永續經營，應放寬一些限制，尤其是因財務被列為輔導的學校，例如推廣教育和國際生招生，讓學校衝；學校如果在改善期限內達到教育部指標，盼教育部讓學校立即辦理推廣教育和國際生招生，或是專案辦理專班。

和春技術學院今天接受中央社記者訪問表示，學校尚未收到教育部公文，不知道教育部結論，但學校會以學生受教權和教職員工權益，作為學校未來最大考量。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部召開退場審議會（簡稱退審會），昨天公布首波專案輔導名單為高苑科技大學、大同技術學院，今天中午再公布列入中州科技大學、台灣首府大學，下午再公布彰化縣明道大學、雲林縣環球科技大學、高雄市和春技術學院列入第3波專案輔導名單。（編輯：謝雅竹）1110907