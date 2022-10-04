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私校退審會召開 將公布第4波專案輔導名單

2022/10/4 10:38
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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部今天將召開私校退場審議會，預料晚間將公布第4波專案輔導學校名單及改善期限。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部於9月6日、7日召開退審會，目前已公布3波、7校專案輔導名單，包括高苑科技大學、大同技術學院、中州科技大學、明道大學、環球科技大學等5校，改善期限到民國112年5月31日；台灣首府大學到113年5月31日；和春技術學院則沒有改善期，最遲須在112年5月停辦。

教育部今天將再度召開退審會，預料今天晚間公布第4波名單，專輔學校在財務、招生上有許多限制，例如未經核准不能單招、收境外生、辦理推廣教育等。

另外，前幾波已被列專輔的學校，依法教育部可加派至少3席董事和1席監察人進入董事會，加強監督力道。退審會也將審議加派的人選。和春技術學院因早於110學年度就已停招，且限期改善未通過，因此沒有改善期，而是直接邁向停辦。依法也是由退審會改組董事會及審議確切的停辦期限。（編輯：陳政偉）1111004

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