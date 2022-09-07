專輔7校都因財務惡化 改善期有別看2關鍵

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部連續2天召開私校退場審議會，目前共公布7所大專「專案輔導學校」，主因都是財務狀況顯著惡化。至於改善期的長短，關鍵在於退場條例公告前有無列入專輔，以及先前停招及改善檢核的時間點。

退審會目前審議通過的7校專輔名單，包括高苑科技大學、大同技術學院、中州科技大學、明道大學、環球科技大學等5校，改善期限到民國112年5月31日；台灣首府大學到113年5月31日；和春技術學院則沒有改善期，最遲須在112年5月13日前停辦。

上述7校被列專輔的主因，都是財務狀況顯著惡化。教育部技職司副司長柯今尉舉例，明道大學近2年可用資金未達標準（維持學校3個月的經常性支出）累積達23個月，預估111學年度將短絀新台幣1.6億元，112學年度更達2.48億元。環球科大近2年、24個月都沒達到可用資金標準，預估111學年度將短絀5600萬元，112學年度短絀1億元。

全國私校工會今天稍晚發布文字訊息給媒體指出，財務狀況與教學品質是「一體兩面」，但許多學校飲鴆止渴，犧牲教學品質節省開支，反而加速學校退場。

私校工會指出，面臨危機的私校應審視財務惡化原因，排除內部人謀不臧問題，積極改善教育品質，才能拓展生源及財源。若不得已須精簡人力，也應提出優離、優退方案，才能轉化為「小而美」的大學。

至於改善期限，依法專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生。台首大改善期到113年5月31日，即是配合學期制計算，5月底屆期，讓主管機關來得及在8月新學期開學前做出行政處分。

另一種情況是在條例施行前，就已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，依法改善期限則不超過1年。高苑科大等5校，即是因此訂出改善期限到112年5月31日。

至於和春學院則是特殊狀況，柯今尉解釋，和春學院早在110學年度便依照「私立學校法」停招，限期改善檢核結果也未通過。今天退審會審議後，繼續列為專輔學校，且認定符合退場條例第6條第1項第3款條件，命於退場條例施行後1年內停辦，最遲為112年5月13日。

教育部技職司長楊玉惠今天稍早表示，學校如果在改善期屆滿前就撐不下去，也可提前申請停招。依法學校停招後，將改組為公益董事會，退場基金此時便可協助墊付教職員薪資和離退費用，等學校解散、清算時再償還。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發出新聞稿，認為部分專輔學校應快刀斬亂麻，盡快主動申請停招，進而解散董事會、停辦並走向解散清算，才能讓學校師生早日安定下來。（編輯：陳政偉）1110907