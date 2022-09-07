教育部公布7校列專輔 和春學院料將最快停辦

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（中央社記者陳至中台北7日電）私校退場審議會目前公布3波專案輔導學校名單共7校，其中和春技術學院因早於110學年度就已停招，且限期改善未通過，被命在退場條例施行1年內停辦，預料將是退場條例實行後，最快停辦的學校。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部近日持續召開退場審議會，今天下午公布的第3波名單，明道大學、環球科技大學改善期限到民國112年5月31日，和春技術學院則沒有明列改善期，而是直接邁向停辦。

位於彰化縣的明道大學近年註冊率偏低、財務惡化，在退場條例通過前便被列為專輔學校，不得辦理推廣教育、招收外籍生、單獨招生等，讓學校情況越來越難以挽回

教育部稍晚發出新聞稿指出，明道大學符合退場條例「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專輔學校，改善期限到112年5月31日。

位於雲林縣的環球科技大學，近年同樣面臨招生危機，曾被工會組織指積欠薪資，在退場條例公佈前就被列入專輔學校。今年8月還被港生社團披露，因未能完成招生程序，使8名境外生無法如期入學，後續由教育部安排學生到其他學校就讀。

教育部指出，環球科大符合「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專輔學校，改善期限到112年5月31日。

位於高雄市的和春技術學院，受到少子女化影響，先後出現併班上課、學分抵免不當、未依課表開課等問題，已被教育部命於110學年度起停招。

教育部表示，和春技術學院不僅早被列入專輔，且於110學年度起就已停招。今天退審會認定，和春學院因維護學生受教權益檢核結果不通過，限期改善檢核結果也不通過，繼續列為專輔學校，且須在退場條例施行（111年5月11日）後1年內停辦。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天透過文字訊息告訴中央社，第3波專輔學校中，和春學院較特別，因條件符合退場條例第21條第5項，應於一年內停辦，並未給予改善期，所以和春學院恐在一年內停辦且解散董事會，進入解散清算程序。

全教總指出，如無意外，和春將成為第1所依據退場條例解散清算的學校，校產將歸公，對於私校校產回歸公共，有重大意義。（編輯：陳政偉）1110907